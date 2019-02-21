В России

МВД предложили спросить мнение автомобилистов по вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Власти собираются ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч

МВД предложили спросить мнение автомобилистов по вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Для принятия окончательного решения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости необходимо провести общественную экспертизу и узнать мнение участников дорожного движения, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

В декабре 2018 года правительственная комиссия поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях в части введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сейчас превышение разрешенной скорости в пределах 20 км/ч штрафами не облагается.

"Общественный совет обязательно проведет слушания по этому вопросу, будем разбираться в необходимости таких изменений", - сказал "Интерфаксу" Кучерена.

Он высказал мнение, что руководство МВД прислушается к позиции общественников, прежде чем дать свою рекомендацию по этой инициативе. "До проведения соответствующей общественной экспертизы, я думаю, что этот вопрос будет отложен", - отметил адвокат.

По его словам, "Общественный совет, прежде всего, будет опираться на мнение участников дорожного движения, потому что они не могут быть врагами сами себе".

"Мы все - за безопасность дорожного движения. Но там, где есть несправедливость, мы можем подать свой голос, обратить внимание отдельных служб на то, что здесь не так, как некоторые пытаются преподнести", - заявил Кучерена.

Касаясь в целом проблемы наложения штрафов по материалам видео- и фотофиксации, глава Общественного совета МВД сказал, что "эта тема достаточно щепетильная для наших автолюбителей, участников дорожного движения".

"Нужно все-таки провести всесторонний анализ, связанный с дорожной ситуацией в целом в стране. Можно, в частности, посмотреть, как обстоят дела в этом плане в странах мира", - заявил Кучерена.

По его мнению, "прежде всего, необходимо проанализировать аварийные участки, где происходит больше всего ДТП, по какой именно причине - из-за нарушений скоростного режима или по каким-то другим причинам". На таких участках, отметил адвокат, вполне обоснованно могут быть поставлены приборы видео- и фотофиксации соблюдения скоростного режима, отметил адвокат.

"А так у граждан складывается впечатление, что на дорогах везде понатыкали камеры для того, чтобы пополнять бюджет, а на самом деле это не всегда верно и справедливо. Для того, чтобы все было правильно и честно, нужно провести ревизию, в том числе и федеральных дорог, проверить обоснованность ограничения скоростного режима и систем автоматической видео- и фотофиксации на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов РФ", - добавил Кучерена.

Теги: Россия

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