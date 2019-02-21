Глава Сибирского отделения РАН назвал "ударом ниже пояса" арест своего зама Благодыря

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон рассчитывает, что его заместитель по организационному развитию Иван Благодырь, арестованный по подозрению в растрате, вернется к работе.

"Вообще это (арест - ИФ) - удар ниже пояса, потому что Иван Валентинович (Благодырь) был на своем месте. (...) Мы будем ждать двух месяцев, мы надеемся, он вернется сюда", - сказал он журналистам в четверг.

Он отметил, что в противном случае на эту должность будет подыскиваться другой человек. "Очень непросто это (поиск) происходит", - сказал он.

Как сообщалось, арестованный на два месяца по подозрению в растрате зампредседателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь проходит по тому же делу, что и ранее заключенный под стражу исполнительный директор "Дальневосточной энергетической компании", депутат Законодательного собрания Приморья Виктор Милуш.

Уголовное дело было возбуждено 28 января. В отношении Милуша - по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой), в отношении Благодыря - по части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению и растрате), в отношении неустановленных лиц - часть 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате).

10 февраля Благодырь решением Фрунзенского районного суда Владивостока был заключен под стражу на два месяца. Ранее он занимал посты в органах власти на Дальнем Востоке, в том числе был замминистра по развитию региона. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 2008 по 2009 год он занимал должность гендиректора "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК, группа "РусГидро").

В ноябре Фрунзенский районный суд заключил под стражу исполнительного директора ДЭК Виктора Милуша, который стал фигурантом уголовного дела о растрате. Милуш - депутат Законодательного собрания Приморского края, где входит в состав комитета по бюджетно-налоговой политике и финансов. Член партии "Единая Россия" с 2006 года. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Милуш является членом правления и членом совета директоров ДЭК.