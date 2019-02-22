Суд во Владивостоке оставил под арестом зампреда Сибирского отделения РАН

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд не удовлетворил апелляцию защиты арестованного по подозрению в растрате зампредседателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, обжаловавшую его арест.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока, которым Благодырю избрана мера пресечения в виде ареста до 8 апреля. Решением апелляционной инстанции постановление районного суда оставлено в силе", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь краевого суда Яна Шеремет.

Уголовное дело в отношении И.Благодыря было возбуждено в конце января по ч.4 ст 33 УК РФ (подстрекательство) и по ч.4 ст 160 УК РФ, в отношении неустановленных лиц - ч 5 ст. 33 УК РФ (пособничество) ч. 4 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой). Благодырь проходит по делу вместе с ранее заключенным под стражу исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании", депутатом Законодательного собрания Приморья Виктором Милушем.

10 февраля решением Фрунзенского районного суда Владивостока И.Благодырь был заключен под стражу на два месяца.

Благодырь, зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию, ранее занимал посты в органах власти на Дальнем Востоке, в том числе был замминистра по развитию региона. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" с 2008 по 2009 год он занимал должность гендиректора "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК, группа "РусГидро").