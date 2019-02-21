Высшая школа экономика отстранила от занятий 451 студента из-за кори

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) отстранила от занятий 451 студента, чтобы предотвратить распространение кори, сообщает пресс-служба ВШЭ.

"По данным на 12:30 21 февраля остаются отстраненными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В пресс-службе пояснили, что речь идет об отстранении по предписанию Роспотребнадзора тех учащихся, которые не имеют подтверждения об иммунном статусе - они не предоставили документов о вакцинации против кори, или о перенесенном заболевании и наличии иммунитета.

В пресс-службе отметили, что пока в ВШЭ был зафиксирован лишь один случай заболевания корью - это студент третьего курса бакалавриата факультета коммуникаций, медиа и дизайна.

На прошлой неделе сообщалось о введении трехдневного карантина в одном из зданий Высшей школы экономики в связи с подтвержденным случаем заболевания корью.