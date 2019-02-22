Карантин по кори введен в 13 школах Новосибирска

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число людей, заболевших корью в Новосибирске, выросло до 40, большинство заразившихся - дети, сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

"Карантин введен в 13 школах", - сказал Позднякова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс" в Новосибирске.

"Прослойка вакцинированных по городу и Новосибирской области у нас достаточно хорошая - 88-90% (...) Ситуация (заражение - ИФ) возникла у лиц, которые вообще не вакцинированы", - уточнила Позднякова.

По словам заместителя руководителя областного управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, все заболевшие эпидемиологически связаны между собой и находились в контакте.

Она добавила, что заболевшие входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации детей.

Корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости: в случае контакта с больным корью не привитые заболевают в 100% случаев. При этом вирус кори может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.