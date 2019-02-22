"Единороссы" отвергли идею штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/ч

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В "Единой России" не поддержали предложение представителей профильных ведомств снизить для водителей порог наказания за превышение скорости до 10 км/ч, сообщает пресс-служба партии.

"Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" выступает против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости водителями автотранспорта", - заявил в пятницу координатор проекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский по итогам общественного обсуждения соответствующей инициативы на площадки партии.

По его словам, представители профильных министерств не убедили присутствующих, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах.

Как подчеркнул представитель "Единой России", при принятии решения о снижении "ненаказуемого порога" в обязательном порядке должна быть предусмотрена возможность для водителей оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления.

"Мы говорим о справедливости наказания. А о какой справедливости можно говорить, если у гражданина нет возможности оспорить предъявляемое нарушение? И ведь у камер есть погрешность, камеры неквалифицированно установлены, просто некорректно работают, а гражданин не может защититься", - пояснил координатор партпроекта.

Он отметил, что в случае принятия решения о снижении планки наказания неучтенным окажется мнение миллионов россиян.

Согласно собранным активистами партпроекта данным, большинство россиян негативно относится к вопросу усиления ответственности водителей. Новость о предложении МВД и Минтранса встретила негативную редакцию более чем у 56% респондентов, сообщили в партии.

Афонский также сообщил, что "единороссы" поддержали предложение экспертов повысить максимальную скорость вне населенных пунктов и автотрасс.

"Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешенная скорость по загородным дорогам должна повышаться, например, с 90 км/ч до 110 км/ч. С таким предложением сегодня выступили на общественных слушаниях эксперты. И, уверен, оно будет поддержано", - цитирует Афонского пресс-служба партии.

Она напоминает, что сейчас в ПДД установлен следующий скоростной режим, который применяется по умолчанию: в жилых зонах - 20 км/ч, в городской черте - 60 км/ч, на загородной автодороге - 90 км/ч, для автомагистрали - 110 км/ч. Максимальная разрешенная ПДД скорость - 130 км/ч - вводится на автомагистралях специальными знаками.

В середине декабря 2018 года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях и введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. В настоящее время превышение разрешенной скорости в пределах 20 км/ч штрафами не облагается. 27 декабря Минтранс поддержал это предложение.