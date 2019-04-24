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Российские туроператоры начали закрывать продажи путевок на Шри-Ланку

Российские туроператоры начали закрывать продажи путевок на Шри-Ланку
Рыбак на пляже в Галле
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку после того, как МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам не ездить в островное государство, сообщили "Интерфаксу" представители туркомпаний.

В понедельник, 22 апреля, МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку после серии терактов, жертвами которых стали более 300 человек. В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) напомнили, что после рекомендации МИД России воздержаться от поездок в конкретную страну с туристическими целями вступают в силу особые условия возврата денег за тур, которые предполагают полную компенсацию затрат путешественников.

Ранее забронированные туры пока не аннулируют

"Мы приостановили продажу туров на курорты острова Шри-Ланка. В случае отказа от ранее приобретенных турпакетов клиенты смогут вернуть стоимость турпродукта в полном объеме. Наши специалисты на местах находятся на постоянной связи с туристами и информируют гостей о ситуации. Туристам рекомендовано проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей", - рассказали "Интерфаксу" в компании TEZ Tour.

По словам представителей туроператора, основной сезон по Шри-Ланке закончился в конце марта, в последнее время по направлению были единичные бронирования. "На ближайшие даты апреля у наших клиентов запланированы туры только в формате индивидуальных заездов. Аннуляций ранее забронированных туров не было, никто из наших туристов пока не изъявлял желания вернуться из поездки раньше срока", - добавили в компании.

Аналогичная ситуация в компаниях Anex Tour и Coral Travel, где были также приостановлены продажи туров.

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"Аннуляций или преждевременного прерывания отдыха у нас нет. В случае возникновения запросов будем работать в индивидуальном порядке. Для этого туристу необходимо обратиться в агентство, где приобретался тур", - сообщили порталу в пресс-службе Anex Tour.

Как отметили представители туроператора, все туристы отдыхают на побережье, где ситуация стабильна и спокойная. Организованное экскурсионное обслуживание приостановлено, предположительно на неделю.

"По информации от принимающей компании ситуация на острове в полной мере контролируется властями. Комендантский час и усиленные меры безопасности сохранены. Со всеми туристами принимающая компания на круглосуточной связи, с каждым связывались для выяснения их местонахождения и безопасности. Все отели острова были проверены, в каждом из них либо находятся сотрудники полиции или усилена охрана отеля. Поскольку аэропорт находится в пригороде Коломбо, трансферы осуществляются по объездной дороге без заезда в город. Каждое транспортное средство проверяется, в связи с этим время трансфера перед вылетом увеличено", - рассказали в Anex Tour.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также заявила, что продажи туров на Шри-Ланку временно приостановлены. "У нас нет сейчас туристов на Шри-Ланке, это не наш массовый продукт, мы продаем туры в страну только по запросу. Бронирований также нет", - пояснила она.

В католическое пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек, около 500 человек получили ранения. Еще один взрыв произошел в Коломбо в понедельник во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места произошедшего в воскресенье теракта.

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Шри-Ланка Ростуризм

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