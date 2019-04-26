Космодром "Восточный" оказался под угрозой природного пожара

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Природный пожар в Амурской области угрожает космодрому "Восточный", сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"Всего в нескольких километрах от космодрома происходит открытый степной пожар, спровоцированный палом травы. Распространение огня остановить пока не удалось. В случае усиления ветра пал может перекинуться на строящиеся объекты второй очереди космодрома", - сказал источник.

В МЧС позже подтвердили, что вблизи строящегося аэродромного комплекса "Восточного" возник природный пожар, однако заверяют, что угрозы для построек он не представляет.

"Поступила информация, что в 4 км севернее от населенного пункта Циолковский обнаружен пал сухой растительности. В 4 км южнее находится строящийся аэродромный комплекс", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В районе природного пожара - юго-западный ветер, который достигает 7 м/c. МЧС контролирует ситуацию, в тушении пожара задействованы 69 человек и 13 единиц техники.