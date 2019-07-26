Рогозин объяснил погодой задержку строительства космодрома "Восточный"

Там месяц льют дожди, вода заливает котлован

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Дожди, затянувшиеся на месяц, мешают строить вторую очередь космодрома "Восточный", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, вода заливает котлован.

"Фантастика! Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?", - посетовал он на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

Несмотря на это, Рогозин сказал, что работы идут по графику, строительство завершится в 2022 году, и это позволит запустить тяжелую ракету "Ангара" в намеченные сроки, в 2023 году.

Глава "Роскосмоса" также обратил внимание на компактность строящегося космодрома. По его словам, между стартовыми комплексами ракет "Союз-2" и "Ангара" будет несколько километров, тогда как на Байконуре "ты едешь с одного до другого стартового комплекса по 40-45 минут".

В рамках второй очереди космодрома предусмотрено строительство стартового стола для "Ангары".

Строительство Восточного началось в 2012 году. Первый запуск с космодрома прошел в апреле 2016 года, однако в начале 2019 года в правительстве обратили внимание, что из 19 объектов Восточного построены только пять. Ранее предполагалось, что к 2021 году космодром будет полностью достроен. В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал срыв сроков, также он сообщил, что "Роскосмос" попросил еще денег на достройку объектов первой очереди. В результате было принято решение сдвинуть сроки готовности космодрома на 2023 год.

Кроме срывов сроков, строительство космодрома сопровождалось уголовными делами о хищениях бюджетных денег, выделенных на "Восточный", и о задержках зарплат строителям.