Три человека стали жертвами автомобильной аварии в Татарстане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Три женщины погибли в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД республики в субботу.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в Буинском районе Татарстана 27 апреля.

"На 1 км автодороги Старые Мертли-Альшеево, 38-летняя жительница Ульяновска, управляя автомобилем "Опель", не справилась с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель машины, а также две пассажирки автомобиля 40 и 23 лет, от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир с травмами доставлен в больницу.

Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии выясняются.