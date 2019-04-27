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Пять человек погибли в автомобильной аварии в Крыму

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Симферопольском районе Крыма в ночь на субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

"В 00:07 мск водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito, под управлением водителя, 1969 года рождения, который двигался во встречном направлении", - отметили в полиции.

"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения", - сообщили в МВД по региону.

Крым

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