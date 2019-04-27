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Песков напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия в ответ на призыв Трампа

По его словам, предложение о ядерном разоружении можно приветствовать, но серьезной инициативой назвать нельзя

Песков напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия в ответ на призыв Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Reuters

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле сочли бы идеальной ситуацию, когда ядерное оружие в мире было бы уничтожено, но призвали не забывать о том, что оно одновременно является сдерживающим фактором, гарантирующим мировую безопасность. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующую инициативу Дональда Трампа, отметив, что пока сложно воспринимать его предложение всерьез.

"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия (...) Все-таки не забывайте о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что американские власти не обсуждали с российской стороной идею отказа от ядерного оружия.

"Очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы узнать детали, что имеет в виду президент Трамп", - сказал журналистам Песков.

Он подчеркнул, что "в плане серьезной инициативы это пока никак оценивать нельзя, потому что пока нет конкретики".

Накануне Трамп в интервью Fox News заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

"Я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал американский президент.

Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента ранее сообщил, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

Дмитрий Песков Дональд Трамп

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