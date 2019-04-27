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Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с "сорванными погонами"

В военном ведомстве заявляют, что лишь несколько курсантов "проявляли недовольство" из-за того, что им плохо разъяснили приказ

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с "сорванными погонами"
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Информация о массовом срывании погон курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) не соответствует действительности, заявляет Минобороны России. Этот вывод сделан по итогам работы в комиссии ведомства в учебном заведении.

"Установлены пятеро курсантов, которые, не зная нормативных документов Минобороны о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на полевой форме одежды с советских времен предусмотрены погоны исключительно защитного цвета для обеспечения безопасности военнослужащих в боевых условиях.

"По итогам работы комиссии, командиры и начальники курсантов, которые не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства, будут привлечены к ответственности, предусмотренной дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ", - сообщает Минобороны.

На этой неделе появились сообщения, что курсанты в ночь на 24 апреля оставили погоны нового образца у памятника генералу Маргелову в знак протеста. Соответствующие фотографии были размещены в соцсетях. По словам агентства "Интерфакса" в училище, участие в акции приняли более 40 курсантов. Их недовольство было вызвано тем, что две недели назад в училище объявили об изменении цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый, что учащиеся восприняли как нарушение традиции.

25 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что цвет погон у военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) менять не планируется. По его словам, появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов рязанского училища "стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления".

Минобороны Рязань

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