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Китайцы стали массово скупать собак и кошек на Дальнем Востоке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Жители Китая в апреле 2019 вывезли через пункт пропуска "Нижнеленинское" Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отмечается, что это в семь раз больше, чем за прошедший квартал и в 10 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Такой резкий спрос на российских собак и кошек владельцы связывают с предстоящим ограничением на ввоз домашних животных, которое власти Китая вводят с 1 мая 2019 года.

Это ограничение на домашних любимцев не первое в КНР. В 2017 году городским жителям запретили держать дома больше одной собаки, а также заводить собак крупных размеров. Поэтому у китайцев спросом пользуются собаки небольших пород - французских бульдог и мопс, а для содержания в частном секторе - мастифф и алабай.

Сейчас более популярны для вывоза стали кошки редких и дорогих пород - бамбино, сфинкс, британская, мэйн-кун и регдолл.

Дальний Восток Китай

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