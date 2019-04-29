МВД попросило о доступе к медданным наркоманов и психически больных

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МВД попросило предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне. Как сообщает "Коммерсантъ", в частности, речь идет о гражданах с психическими расстройствами, больных алкоголизмом и наркоманией.

С соответствующей просьбой ведомство обратилось к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Предлагается "оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих".

В письме, которое было направлено еще в марте 2019 года, отмечается, что "отсутствие сведений из медучреждений о наличии опасного заболевания фактически лишает полицию возможности исполнения обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений".

"Коммерсантъ" напоминает, что в конце 2018 года ГИБДД разработала соответствующий законопроект, но он не был внесен в Госдуму из-за противодействия Минздрава.

Между тем, МВД подчеркивает, что в 2018 году из общего числа совершивших преступления лиц (931 107 человек) "каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", а "число направленных в суд уголовных дел, совершенных в состоянии невменяемости, составило более 7 тыс.".

По поручению Татьяны Голиковой Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров.