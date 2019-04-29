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В СПЧ призвали не давать полиции доступ к данным психически больных пациентов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выступил против предоставления МВД данных пациентов психиатрических и наркологических клиник.

"Сейчас органы внутренних дел по каждому конкретному случаю совершения преступления пишут запрос в соответствующее медучреждение, которое предоставляет им ответ. Считаю, так это и должно остаться в целях сохранения врачебной тайны", - сказал Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

По данным "Коммерсанта", МВД обратилось к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой предоставить доступ к данным пациентов, имеющих психические расстройства, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Эта информация относится к врачебной тайне. В МВД считают, что без подобных сведений у полиции нет возможности предупреждать преступления.

СПЧ Михаил Федотов

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