Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Расходы России на оборону в 2018 году снизились и составили $61,4 млрд, страна опустилась на шестое место в рейтинге военных трат, говорится в понедельник в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

По сравнению с 2017 годом военные расходы России сократились на 3,5%, говорится в докладе. Тогда траты РФ, по данным института, составляли $66,3 млрд, снизившись впервые с 1998 года. В 2017 года снижение было более значительным и составило 20%.

По результатам 2018 года Россия впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшими расходами на оборону. На первом месте значатся США с расходами в $649 млрд, на втором - Китай ($250 млрд), на третьем - Саудовская Аравия ($67,6 млрд), на четвертом - Индия ($66,5 млрд), а на пятом - Франция ($63,8 млрд). На страны из первой "пятерки" пришлось 60% мировых военных расходов.

В 2017 году Россия занимала в рейтинге четвертое место, обходя по тратам на оборону и Индию, и Францию.

В целом военные расходы в мире в 2018 году выросли до $1,82 трлн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в докладе. Военные расходы стран мира растут второй год подряд и теперь, отмечают авторы доклада, достигли самого высокого уровня с 1988 года. В то же время доля военных расходов в мировом ВВП снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году военные расходы в мире составили 2,1% мирового ВВП, а годом ранее - 2,2%.

В 2018 году половина мировых военных расходов приходилась на США и Китай. Траты Вашингтона увеличились впервые за семь лет, прибавив 4,6%. Пекин, напротив, неуклонно наращивает расходы на протяжении уже 24 лет подряд; в 2018 году они увеличились на 5%.

Свои траты значительно увеличили некоторые страны Центральной и Восточной Европы. Так, Польша нарастила расходы на оборону в 2018 году почти на 9% - до $11,6 млрд, Украина - на 21%, до $4,8 млрд.

"Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это произошло несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились", - констатирует старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Питер Веземан.

Страны-члены НАТО в 2018 году потратили на оборону $963 млрд. Годом ранее расходы альянса составляли $900 млрд.

В 2018 году на 1,8% снизились военные расходы в странах Ближнего Востока, о которых у СИПРИ есть данные. При этом Саудовская Аравия стала рекордсменом среди стран с сокращением военных расходов в абсолютном выражении. Так, по сравнению с 2017 годом страна сократила военные расходы на $4,6 млрд. Турция, напротив, наращивала военные расходы в 2018 году и стала лидером среди топ-15 стран по военным расходам в приросте трат в процентном выражении. Так, военные расходы Турции в 2018 году увеличились на 24% - до $19 млрд.

Военные расходы в странах Африки сократились в 2018 году на 8,4%. Военные расходы в африканских странах сокращаются с 2014 года. Существенно сократились военные расходы в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (-49%).

При подсчете военных расходов стран мира СИПРИ учитывает, в частности, такие показатели, как траты на вооружение, на зарплаты военным, военное строительство и на научно-исследовательскую работу.