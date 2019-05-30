Суд рассмотрит дело Леонида Волкова о неуважении к власти 4 июня

Сейчас соратник Навального отбывает административный арест по другому делу

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы 4 июня рассмотрит административный протокол по статье о неуважении к власти, который составила на Леонида Волкова, руководителя штаба политика Алексея Навального. Заседание суда назначили на 10:40, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Протокол на Волкова полицейские составили 27 мая в спецприемнике, где он отбывает 20 суток ареста по другому делу.

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), юрист Иван Жданов ранее рассказывал, что в новом протоколе говорится, что Волков процитировал у себя в Twitter "решение суда по делу Картыжева, это прямо дословно цитата из решения суда", и ему грозит до 100 тысяч рублей штрафа.

Житель Нижегородской области Юрий Картыжев ранее стал первым человеком, которого судили по новому закону о неуважении к власти, который президент подписал 18 марта. Суд оштрафовал Картыжева на 30 тысяч рублей за два поста во "ВКонтакте", в которых судом было установлено неуважение к главе государства.

22 мая Симоновский суд Москвы назначил Волкову 20 суток ареста за нарушение порядка проведения уличной акции 9 сентября 2018 года против повышения пенсионного возраста.

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