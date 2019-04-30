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Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу и отпустили после поцелуя

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма поймали в Волге рыбаки колхоза имени Ленина, сообщается на сайте Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Самка воблы, которую поймали речным закидным неводом на рыбопромысловое угодье "10-я Огневка", оказалась более 35 сантиметров в длину и весом более одного килограмма.

Сразу после измерений воблу вернули в естественную среду обитания для приумножения рыбных запасов. Перед этим, согласно рыбацкой традиции, рекордный экземпляр поцеловали и попросили прислать рыбу побольше, отмечается в сообщении. У воблы также взяли несколько чешуек, чтобы в лаборатории выяснить ее возраст.

На сайте уточняется, что ранее рекордной считалась особь воблы весом в один килограмм, длиной 32 сантиметра и возрастом 12 лет.

Обычные размеры воблы - 17-26 см.

Астраханская область Волга

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