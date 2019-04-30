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РЖД начнут перевозить детей старше 10 лет без родителей в Нижний Новгород, Краснодар и Адлер

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) расширяет список поездов дальнего следования, в которых дети старше 10 лет смогут самостоятельно путешествовать без родителей под опекой проводников.

Согласно сообщению ФПК, с 1 мая отправить ребенка от 10 до 16 лет под наблюдением проводника можно будет в поездах "Ласточка" №727/728, 729/730, 731/732, 733/734 сообщением Москва - Нижний Новгород, №801/802 сообщением Краснодар - Адлер, № 803/804, 821/822 сообщением Краснодар - Имеретинский курорт.

Оформить услугу стоимостью 1500 руб. можно будет в ж/д кассах Нижнего Новгорода, Адлера, Сочи, станции Краснодар-1 и Курского вокзала.

Как сообщалось, ФПК в июле прошлого года ввела услугу перевозки детей без сопровождения взрослых в поездах дальнего следования. Пилотным маршрутом стало направление Москва - Санкт-Петербург. Такая услуга уже давно действует в скоростных поездах "Сапсан".

РЖД

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