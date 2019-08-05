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Скоростной электропоезд будет курсировать по маршруту Москва-Белгород

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Электропоезд "Ласточка" будет курсировать по маршруту Москва - Белгород с 5 августа, сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.

Дополнительный рейс на направлении Москва - Белгород появится благодаря продлению действующего маршрута Москва - Орел.

Скоростной электропоезд N719 "Москва - Белгород" отправится в первый рейс 5 августа. Отправление из Москвы в 14:10 мск, прибытие в Белгород в 21:40. Электропоезд N722 "Белгород - Москва" будет курсировать с 6 августа. Отправление из Белгорода в 4:35, прибытие в Москву в 12:07. Такой график движения будет действовать до конца 2019 года.

"По информации Юго-Восточной железной дороги, при составлении нового расписания на 2020 год планируется корректировка времени прибытия/отправления, время в пути будет сокращено. Также рассматривается возможность замены подвижного состава еще одного действующего пассажирского поезда "Москва - Белгород" на электропоезд "Ласточка", - говорится в сообщении.

Электропоезд "Ласточка" состоит из пяти вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. В отдельных вагонах предусмотрены места бизнес-класса, а также места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными.

Москва Белгород Ласточка

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