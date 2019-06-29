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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пепловый выброс высотой до 4,5 км зафиксирован в субботу на вулкане Эбеко на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), сообщает региональный главк МЧС России.

Как отметили в ведомстве, шлейф от него распространился в южном направлении на расстояние 10 км. В городе Северо-Курильск выпадения пепла не зарегистрировано.

В МЧС отметили, что угрозы для жизни населения нет, запах сероводорода в городе не ощущается.

Эбеко расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами.

Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Курилы Сахалинская область Парамушир Эбеко МЧС

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