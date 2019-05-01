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Военным пенсионерам - участникам ВОВ выплатят повышенные пенсии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России в целях реализации мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) выплатит повышенные пенсии военным пенсионерам - участникам (ВОВ) в преддверии майских праздников, заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

"В соответствии с Федеральным законом предусмотрено с 1 мая 2019 года увеличение пенсий военным пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны, из числа военнослужащих, проходивших службу в действующей армии, путем увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении им пенсий, до 100 процентов этого денежного довольствия", - сказала Шевцова.

Шевцова отметила, что "изменения позволят повысить пенсии данной категории пенсионеров в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц".

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