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В ГИБДД Подмосковья рассказали о самых больших пробках на грядущих выходных

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Подмосковья переходит на усиленный режим службы в период майских праздников, призывает водителей при поездках за город выбирать трассы, не затронутые реконструкционными работами.

По данным ГИБДД, в связи с проведением капитальной реконструкции, наиболее сложная ситуация ожидается на автодорогах: М-1 "Беларусь" (с 25 по 28 км, 45 км); М-2 "Крым" (24 км, 70 км, 100 км); М-4 "Дон" (42 км); М-5 "Урал" (64 км, 114 км); М-7 "Волга" (с 25 по 29 км, с 84 по 90 км); М-8 "Холмогоры" (с 29 по 35 км, 48 км); М-9 "Балтия" (108 км, 114 км); М-10 "Россия" (31 км, 46 км, 108 км), а также на Каширском шоссе.

В пресс-службе главка "Интерфаксу" сообщили, что инспекция ожидает наибольшей загруженности дорог 30 апреля, 1, 5, 8 и 12 мая.

Праздничные выходные в честь Дня труда (1 мая) продлятся с 1 по 5 мая, в честь Дня Победы (9 мая) - с 9 по 12 мая.

ГИБДД

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