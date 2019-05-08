Поиск

Адвокат обвинил СМИ во влиянии на приговор Кокорину и Мамаеву

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста, нападающего клуба "Зенит" Александра Кокорина, приговоренного к реальному сроку за драки в Москве, считает, что суд вынес решение "в угоду СМИ".

В РоссииМамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в МосквеМамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в МосквеЧитать подробнее

"В угоду вам, средствам массовой информации, ведь как же так отпустили таких хулиганов", - сказал Ромашов журналистам, отвечая на вопрос, почему футболистам было вынесено такое суровое наказание.

'За два удара - полтора года. Это вам как? Половину России-матушки можно сажать в колонии, даже больше", - заявил защитник.

Пресненский суд Москвы ранее в среду приговорил футболиста Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии по делу драках в столице, Александр Кокорин получил 1,5 года колонии. Брат Кокорина Кирилл приговорен к 1,5 годам колонии общего режима, приятель футболистов, детский тренер Александр Протасовицкий - к 1 году и 5 месяцам колонии.

Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.

В уголовном деле шла речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку, братья Кокорины совершили аналогичное преступление в отношении Пака, а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину.

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

футбол Александр Кокорин Павел Мамаев

Новости по теме

Новости

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Медведев утвердил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 г.

"Аэрофлот" за день отменил пять рейсов c SSJ-100

"Аэрофлот" за день отменил пять рейсов c SSJ-100
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Производитель заявил об "абсолютной надежности" шасси Superjet

Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');