Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко в связи с его кончиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию", - отметил Песков.

Сергей Доренко умер 9 мая от разрыва аорты. Ему было 59 лет.

Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал по Москве за рулем мотоцикла, он не удержался и упал. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь.