Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко в связи с его кончиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию", - отметил Песков.
Сергей Доренко умер 9 мая от разрыва аорты. Ему было 59 лет.
Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал по Москве за рулем мотоцикла, он не удержался и упал. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь.
Сергей Доренко родился в семье военного летчика в Керчи.
После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки.
Карьеру на телевидении Доренко начал в 1985 году. Он вел программу "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ.
В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его передачи поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.
В 2005 году он стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы"; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъём" на "Русской службе новостей".
В 2014-м году создал радиостанцию "Говорит Москва", был ее главным редактором и ведущим программы "Подъём", напоминается на ее сайте.