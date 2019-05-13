Поиски погибших под лавиной на Алтае туристов возобновятся при благоприятной погоде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели возобновят поиски погибших под лавиной на Алтае новосибирских туристов при улучшении погоды.

"11 мая поисковые работы приостановлены в связи с ухудшением погодных условий, повышением лавинной опасности, будут возобновлены по погодным условиям", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Ранее сообщалось о гибели под лавиной на Алтае семи новосибирских туристов. Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под лавины тела пятерых туристов. В субботу поиски были приостановлены на 1,5 месяца из-за опасности схода лавин в горах.