Комитет Совета Федерации предложил досрочно прекратить полномочия Арашукова

Основанием для лишения сенаторских полномочий является непредставление вовремя декларации о доходах и имуществе за 2018 год

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов рекомендовала верхней палате включить вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Рауфа Арашукова в повестку заседания 22 мая, сообщил председатель комиссии Юрий Воробьев.

"Рекомендуем включить вопрос о лишении статуса в повестку 22 мая", - сказал Воробьев журналистам во вторник после заседания комиссии.

По его словам, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление в срок декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Воробьев напомнил, что по закону сенаторы и депутаты обязаны представлять декларации ежегодно до 1 апреля. "Непредставление этих сведений или несвоевременное предоставление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", - пояснил сенатор.

По его словам, специально созданная рабочая группа комиссии изучила обстоятельства и установила, что у Арашукова, находящегося в СИЗО в связи с обвинением в уголовных преступлениях, была возможность направить документы вовремя. Пребывание в изоляторе, по оценке Воробьева, не могло являться причиной неподачи им сведений. "У него была возможность эти сведения сдать", - заявил сенатор.

Он также сообщил, что специально обратился к заместителю председателя Следственного комитета, чтобы узнать, направлял ли Арашуков из СИЗО свою декларацию до 1 апреля. "Они нам сообщили письменно, что Арашуков до 1 апреля никаких вообще документов не отправлял из СИЗО", - сказал Воробьев.

Он отметил, что также направил письмо самому Арашукову с просьбой пояснить, почему он не подал документы. "Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение", - сообщил Воробьев.

"Решение однозначно: в соответствии с законом мы должны выносить вопрос о лишении статуса на рассмотрение нашего пленарного заседания. Другого варианта по закону нет", - добавил Воробьев.

Сенатор также сообщил, что комиссия не нашла подтверждения ранее звучавшей информации о том, что у Арашукова есть двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Дело Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с него неприкосновенности и заключении под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора Рауля Арашукова.

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Руслана Арашукова, сообщил СКР. "Двоюродный брат Арашукова возглавляет дочернее предприятие "Газпрома", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО, отклонив предложение защиты отправить его под домашний арест или отпустить под залог до 10 млн рублей. Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей.

Сенатор не признает вину. Он считает свое дело "политическим заказом".

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на банковские счета фигурантов дела в пределах суммы инкриминируемого им ущерба. Также были арестованы объекты недвижимости, принадлежащие обвиняемым. В частности, арест наложен на земельный участок, три жилых дома и жилое помещение, расположенные в Карачаево-Черкесской Республике и принадлежащие Рауфу Арашукову. Под обеспечительные меры попали земельный участок, три здания, расположенные в КЧР, принадлежащие его отцу.