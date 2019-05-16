Воронежская полиция сочла нормальной доставку трупа в морг на крыше "Волги"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Покойника привезли в воронежский морг на крыше автомобиля "Волга", поскольку его родственники не нашли другого способа доставить тело на экспертизу, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Смерть мужчины 1987 года рождения, который проживал в Каширском районе, не носит криминальный характер, так как он покончил жизнь самоубийством. Родственники, не имея возможности вызвать перевозку, попросили соседа отвезти тело в морг в Воронеж", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это не является нарушением, так как родственники самостоятельно обеспечивают транспортировку тела на судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне фотография автомобиля "Волга" с привязанным на крыше телом, завернутым в мешок, из которого торчали ноги, была опубликована в ряде городских пабликов и вызвала общественный резонанс.