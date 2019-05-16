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Расходы на страхование космических запусков в РФ увеличат почти в 2,5 раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU -Расширение программы космических запусков на 2019 год повлекло за собой рост расходов федерального бюджета на страхование. Как следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2019 год, опубликованного Минфином РФ, расходы на обеспечение страхования рисков и ответственности при запуске и летных испытаниях космических аппаратов увеличатся на 1 млрд рублей.

В действующем законе о бюджете расходы по этой строке запланированы в 680 млн рублей. Таким, образом, если поправки будут одобрены, они вырастут почти в 2,5 раза, до 1,68 млрд руб.

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Как пояснил "Интерфаксу" глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин, увеличение расходов бюджета на страхование космических запусков, скорее всего, "связано с планами нескольких запусков дорогостоящих научных спутников".

В 2019 году "Роскосмос" планирует выполнить 45 пусков ракет, в настоящее время выполнено пять, в том числе запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с очередным экипажем МКС и космического грузовика "Прогресс МС-11", еще три ракеты отправили на орбиту спутники OneWeb, Egyptsat-A и O3b.

В 2018 году, как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Россия выполнила 22 пуска ракет.

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