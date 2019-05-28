Поиск

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах, страховые выплаты покрыли из этой суммы только 20 млрд рублей, говорится в приложении к проекту постановления правительства, разработанному госкорпорацией "Роскосмос".

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей", - говорится в документе.

При этом убытки "Роскосмоса" в 2010-2018 гг. от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, "источники возмещения которых не установлены", говорится в документе.

Всего в 2010-2018 гг. были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила порядка 187,5 млрд рублей.

"На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств госкорпорации "Роскосмос" (из них субсидии - около 12 млрд рублей), что составляет 8% стоимости космической техники", - отмечается в документе.

Одна из последних аварий произошла в октябре 2018 года. Тогда из-за неисправного датчика один из боковых блоков первой ступени отделился неправильно, и вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета.

Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане.

Россия Роскосмос

Новости по теме

Новости

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Банкротство "Трансаэро"

Брошенный во "Внуково" самолет "Трансаэро" продан в 20 раз дешевле изначальной цены

КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году

Саратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по голове

Саратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по голове

Арестован главный "вор в законе" Томской области

Арестован главный "вор в законе" Томской области

Плохое самочувствие водителя автобуса названо причиной аварии в Приморье

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100

Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');