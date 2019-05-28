Постпред РФ рассказал о выгоде России от работы в Совете Европы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Членство в Совете Европы полезно для России, уверен постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский.

"Работая в СЕ, мы участвуем в таком международном "разделении труда", от которого получаем немалые выгоды", - сказал Солтановский в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Если вы побеседуете с представителями наших ведомств, которые приезжают сюда на заседания структур СЕ, то они вам расскажут, насколько важно наше участие в работе в судебной сфере, по линии Минюста. Все это, конечно, небеспроблемно и тяжело, но того стоит", - уверен постпред.

При этом, отметил он, в работе Совета Европы "многие вещи политизированы, и с этим мы постоянно боремся".

Постпред также подчеркнул, что Москва не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ, т.к. это "очень важный институт".

Отвечая на вопрос о перспективах участия представителей РФ в ближайших заседаниях ПАСЕ, Солтановский сказал: "Сейчас стоит надеяться на то, что российские парламентарии примут участие в заседаниях, но для этого должны быть приняты соответствующие решения со стороны структур ПАСЕ - в частности, 3 июня пройдет заседание комитета ассамблеи по регламенту".

Касаясь темы погашения задолженности по взносам перед Советом Европы, он сказал: "Мы неоднократно говорили, что погасим задолженность перед Советом Европы при восстановлении России в ПАСЕ".

Задолженность, сказал постпред, "исчисляется с момента заморозки выплат в июне 2017 года". "СЕ называет цифру примерно в 60 млн евро. Как, когда и в каких объемах мы погасим свою задолженность, я бы предпочел не уточнять. Скажу, что от политического обязательства сделать это после прекращения дискриминации нашей делегации мы никогда не отказывались", - заявил Солтановский.