Экс-акционер пермского Экопромбанка проведет более 6 лет в колонии за хищение 215 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ленинский суд Перми вынес обвинительный приговор бывшему акционеру обанкротившегося Экопромбанка (Пермь) Владимиру Нелюбину по делу о хищении 215 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда, Нелюбин признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, в 2012 году обвиняемый, занимая также должность председателя наблюдательного совета Экопромбанка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, похитил более 215 млн рублей, принадлежащих кредитному учреждению.

Кроме этого, он похитил 7 млн рублей у пермского предпринимателя, имевшего открытый расчетный счет в Экопромбанке.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у Экопромбанка 18 августа 2014 года, 29 сентября того же года Арбитражный суд Пермского края признал кредитную организацию банкротом.

Экопромбанк по итогам первого полугодия 2014 года занимал 263-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".