Американца, 10 лет снимавшего порно с подростками в Челябинске, отправят в колонию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил в силе приговор районного суда гражданину США и жительнице Челябинска, которые занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба облсуда в понедельник.

Суд установил, что Дэвид Айра Лэнг приехал в Челябинск в 2001 году в качестве бизнес-консультанта. В 2005 году он открыл на съемной квартире студию, где изготавливал порнографические фото- и видеоматериалы. Среди моделей были дети младше 14 лет.

Порнопродукцию он отравлял в США на дисках через экспресс-почту, а гонорары получал на банковский счет. С 2014 года американец начал распространять порнографию через интернет.

Его деятельность пресекли в 2015 году, после чего иностранец был задержан и помещен под арест.

По данным облсуда, вторая фигурантка дела, жительница Челябинска Екатерина Ясина, работала у Лэнга помощницей и переводчицей. Она давала объявления в газеты, вела собеседования и телефонные переговоры с моделями, делала им макияж и укладку волос.

В октябре 2018 года Курчатовский суд Челябинска признал Лэнга виновным по нескольким эпизодам ч.2 ст. 242 и ч.2 ст.242.1 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних) и приговорил к 7,5 годам колонии общего режима.

Также в суде установлено, что он вступил в половой контакт с одной из девушек-моделей и неоднократно совершал в отношении нее развратные действия. Суд признал его виновным по ст. 134 и 135 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также развратные действия), но освободил от наказания по этому преступлению в связи с истечением срока давности.

Его подельница признана виновной по двум эпизодам ч.2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, поскольку у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Приговор был обжалован Лэнгом и его адвокатами, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что следствие также обвиняло гражданина США по двум эпизодам ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетних), более чем по десяти эпизодам по ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних). По версии следствия, он вступал в сексуальный контакт с некоторыми несовершеннолетними моделями.

В Курчатовском районном суде это обвинение переквалифицировали на ст. 134 и 135 УК РФ. Был доказан факт сексуальных контактов с одной несовершеннолетней.

На период рассмотрения дела в суде Лэнг сначала находился под стражей, позже его отпустили под подписку о невыезде и перевели в Центр временного содержания иностранных граждан в Челябинске, так как он не имеет собственного жилья в регионе. Вторая фигурантка дела была под подпиской о невыезде. Суд проходил в закрытом режиме.