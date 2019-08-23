Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле ситуацию с распространением в Краснодарском крае комаров - переносчиков опасных инфекционных заболеваний и проводят масштабные дезинсекционные мероприятия. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.

В Роспотребнадзоре отметили, что по последним данным проведены работы по истреблению комаров на площади 1,7 тыс. га на 242 объектах сотрудниками "Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Параллельно специалисты из Ставропольского научно-исследовательского противочумного института и Причерноморской противочумной станции занялись наблюдением за численностью и видами комаров в регионе.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты ведомства не обнаружили случаев заболевания лихорадкой Зика на Кубани.

Там добавили, что до стран, в которых наблюдается серьезная ситуация с лихорадкой Зика, из России можно добраться по морю. В российских портах проверяют температуру и самочувствие моряков и пассажиров, прибывающих из этих государств, проверяют документы и сертификаты о проведенных дезинсекционных мероприятиях, заверили в ведомстве.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследования ученых сообщила о том, что на юге России распространились популяции двух видов комаров - переносчиков опасных тропических лихорадок: Aedes aegypti и Aedes albopictus. По сведениям издания, эти насекомые поселились вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Расширение районов обитания этих комаров связывают с глобальным потеплением.