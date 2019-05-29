Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за "пьяные" ДТП с жертвами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя, сообщил председатель комитета комитет Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

На минувшей неделе Крашенинников рассказал, что профильный комитет рекомендовал принять документ во втором чтении.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающие повышение сроков лишения свободы за совершение указанного преступления лицом при управлении автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальные санкции предлагается установить в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности смерть человека, то наказание предлагается установить от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, вводится ответственность лица, управляющего легким или сверхлегким воздушным судном, либо маломерным водным судном, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Ранее еще один автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, законопроектом предлагается приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.