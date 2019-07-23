В МИД допустили скорое возобновление чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Туроператоры считают, что для запуска таких программ потребуется две-три недели

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В МИД России надеются, что "в самое ближайшее время" будут достигнуты "окончательные договореннотси" по возобновлению чартерных авиаперелетов в аэропорты египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

По его словам, уже завершается "работа" по этим аэропортам. Ранее президент Владимир Путин запретил авиасообщение с Египтом после того, как ФСБ признала терактом крушение 31 октября 2016 года А-321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. Причиной запрета перелетов в Москве назвали ненадлежащие меры безопасности в аэропортах Египта. После долгих переговоров и проверок власти России в апреле 2018 года разрешили возобновить авиасообщение с Каиром. Аэропорты курортов Египта остались под запретом.

На разворачивание чартерных программ Египта туроператорам потребуется две-три недели и в первые месяцы цены будут ниже, чем раньше, прокомментировали слова Богданова представители рынка.

Заявление замминистра "внушает прямо конкретные надежды", тогда как до сих пор "все было очень призрачно", заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она не может предположить, когда именно возобновятся чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В египетских источниках, по ее словам, пишут, что это произойдет осенью 2019 года, но в Москве эти предположения никак не комментировали.

Ломидзе считает, что организовать рейсы в на курорты Египта туроператоры смогут в течение двух недель после открытия направления. И при сохранении докризисных цен, в течение нескольких месяцев продажи вернутся к сопоставимому докризисному уровню, добавила она.

В случае открытия направлений возобновление туда чартеров будет вопросом считанных недель, заявил директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин. По его мнению, первое время цены будут доступными, поскольку в Египте хотят вернуть российских туристов. Если египетская сторона будет субсидировать рейсы, как это делалось раньше, то полностью турпоток восстановится только на второй-третий год, считает он.

Представитель "Интуриста" не верит, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом начнется скоро: "подобные сообщения туррынок слышит уже не первый год". По его словам, все будет зависеть от результатов проверок местных аэропортов.