Ростовские полицейские спасли запертого в частном доме медвежонка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция обнаружила истощенного медвежонка в частном доме в Кулешовском сельском поселении Ростовской области, сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О том, что из одного из домов доносится рев животного, в полицию сообщили местные жители. Участковый обнаружил, что медвежонок прикован цепью, его не кормили и не поили. "Прибывшие коллеги вместе с участковым накормили и напоили его, а затем ухаживали за ним в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными, которые перевезли малыша в новое место обитания", - сказала Волк.

Она отметила, что участковые нашли хозяйку дома, которая сдавала его в аренду. По ее словам, жильцы съехали, не оповестив об этом хозяйку, об оставленном в доме животном она ничего не знала.

"Сейчас маленький медведь спасен, находится в хороших условиях и идет на поправку", - говорится в сообщении на сайте МВД. Полиция устанавливает владельца животного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.