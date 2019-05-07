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В Марий Эл арестовали плохо откормленное стадо баранов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Судебные приставы в Марий Эл арестовали крупное стадо баранов из-за того, что хозяин плохо их откормил, сообщает во вторник региональное управление ФССП.

В апреле представители прихода Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" предоставили фермеру из марийской деревни Нуктуж стадо баранов, чтоб он откормил их для крупного религиозного праздника.

Однако результат заказчиков не устроил, они отказались забирать животных и обратились в суд, который постановил взыскать с фермера 6,5 млн рублей (что соответствует оцененной стоимости поголовья).

Приставы наложили арест на стадо из 500 голов и оставили его на ответственное хранение в хозяйстве. Позднее фермер продал поголовье, деньги пошли в счет погашения задолженности. Также наложен арест на его автомобиль.

Марий Эл

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