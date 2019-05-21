Главу байкальского поселка будут судить за незаконные разрешения на стройку

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава поселка Листвянка Иркутского района Иркутской области Александр Шамсудинов предстанет перед судом за незаконную выдачу разрешений на строительство жилых домов на побережье озера Байкал, сообщается во вторник на сайте регионального СКР.

Следствием установлено, что в 2017 году глава Листвянки незаконно выдавал разрешения, в том числе иностранным гражданам, на строительство индивидуальных жилых домов на территории поселка, который находится в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Мужчина обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По решению суда чиновник был отстранен от должности, говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области уточнили, что дело главы Листвянки направлено в Иркутский районный суд.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года судебные приставы приостановили возведение шести многоэтажных зданий на центральной улице Горького в Листвянке, разрешения на строительство которых были незаконно выданы главой поселка.

Сообщалось также, что Байкальская природоохранная прокуратура выявила два факта незаконной выдачи разрешений на строительство в Листвянке гражданам Китая. Иностранцы под видом жилья возвели гостиницу и ресторан.

По материалам прокурорской проверки, проведенной в апреле 2018 года и выявившей многочисленные нарушения градостроительных норм и законодательства об охране Байкала, возбуждено уголовное дело в отношении главы Листвянки Шамсудинова.

Листвянка - поселок городского типа на берегу озера Байкал на расстоянии 70 км от Иркутска, с которым его соединяет асфальтированная дорога - Байкальский тракт. Население около двух тысяч человек. Считается туристическими воротами Байкала, поскольку на территории поселка находится несколько десятков гостиниц, турбаз и гостевых домов. От него начинаются туристические маршруты как по акватории Байкала, так и по его берегам.