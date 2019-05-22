"Красная звезда" рассказала о ранее неизвестных стрельбах комплекса "Бал" на Итурупе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Официальной издание Минобороны РФ сообщило о ранее неизвестных стрельбах, выполненных прошлой осенью на курильском острове Итуруп береговым ракетным комплексом (БРК) "Бал".

"Когда все отработано до мелочей, и производится точный пуск ракеты по назначенной цели. Как это было, к примеру, минувшей осенью на острове Итуруп, где отличную оценку получил береговой дивизион БРК "Бал" под командованием подполковника Алексея Ярового", - процитировала газета "Красная Звезда" командира 72-й береговой ракетной бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) Дениса Бастрона.

Ранее об этих ракетных стрельбах ничего не сообщалось. По официальным данным, осенью 2016 году Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". На Итурупе несет боевое дежурство дивизион БРК "Бастион", а на острове Кунашир - БРК "Бал", сообщала газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта".

По словам командира 72-й береговой ракетной бригады ТОФ, полный залп комплекса "Бал", включающий 32 ракеты, "в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной вражеской корабельной ударной группы или десантного отряда".

"Использование же в его составе транспортно-перегрузочных машин позволяет примерно за полчаса осуществить по назначенным целям повторный залп. А наличие приборов ночного видения, аппаратуры навигации, ориентирования на местности и топографической привязки позволяет БРК "Бал" быстро менять стартовые позиции после практического решения боевой задачи", - сказал Денис Бастрон.

Как сообщалось, за последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах - там развернута пулеметно-артиллерийская дивизия, куда поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Кроме того, группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3.

В августе прошлого года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.