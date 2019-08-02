У Медведева не вызвали беспокойство протесты Японии из-за посещения чиновниками Курил

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства РФ, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прибывший в пятницу на остров Итуруп.

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" - сказал Медведев, отвечая на вопрос, вызывает ли у него беспокойство протест японской стороны.

Премьер напомнил, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории РФ без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - подчеркнул он.

Ранее 29 июля глава японского МИД Таро Коно заявил, что власти выступают против поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп. "Такие действия несовместимы с позицией нашего правительства", - заявил он на встрече с журналистами.

Медведев до нынешней поездки трижды посещал Курильские острова: в 2010 году в качестве президента, в 2012 и 2015 - в качестве премьер-министра. Каждый визит сопровождался недовольством Японии, которая выражала протест. В 2010 году после поездки Медведева на Кунашир руководство Японии временно отозвало своего посла в России.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".