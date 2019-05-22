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В Италии задержан экс-директор компании, обманувший дольщиков на 2 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Италии бывшего директора красноярской компании, подозреваемого в мошенничестве в сфере долевого строительства, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Отмечается, что задержание было произведено по запросу красноярской полиции при взаимодействии с Интерполом. В сообщении отмечается, что по ходатайству Главного следственного управления МВД по краю злоумышленник был заочно арестован, сейчас он находится под домашним арестом в Италии. Принимаются меры по экстрадиции мужчины в Россию.

Ранее сообщалось, что красноярская полиция подала документы в Интерпол на международный розыск экс-директора красноярской строительной компании "Реставрация" Николая Коваленко.

По данным следователей, он покинул Россию после возбуждения в отношении него уголовных дел о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и привлечении денег граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве (ст. 200.3 УК РФ).

Следствие считает, что в 2017 году сотрудники "Реставрации" по указанию директора фирмы оформляли договоры займа и долевого участия в строительстве жилых домов краевого центра. Однако полученными средствами руководитель компании распорядился по своему усмотрению.

Предварительно установленная сумма причиненного ущерба - более 2 млрд рублей, число обманутых дольщиков превышает 1300 человек.

26 сентября 2018 года представители "Реставрации" объявили, что достроить десять домов нет возможности, и сообщили о запуске процедуры банкротства компании.

Италия МВД России

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