Арашуков предупредил бывших коллег - сенаторов, что их может постигнуть его судьба

Рауф Арашуков Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков заявил, что не испытывал иллюзий по решению бывших коллег, лишивших его статуса сенатора, говорится в его заявлении, опубликованном в среду адвокатом Анной Ставицкой.

"Я хотел обратиться к своим бывшим коллегам сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. (...) За считаные минуты, без должного разбирательства вы лишили меня этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют", - говорится в заявлении экс-сенатора.

Арашуков напомнил, что ранее уже делал заявление, что его уголовное преследование "было затеяно для того, чтобы лишить статуса".

"Никто не хотел вникать в обвинение, в его абсурдность, но буквально за пять минут меня лишили неприкосновенности, затем через месяц отстранили от должности по надуманным основаниям, а теперь и прекратили статус, используя формальный предлог", - считает экс-сенатор.

По его мнению, статья 10.1 закона "О статусе члена Совета Федерации..," предусматривает не только лишение должности, но и возможность вынести предупреждение, особенно учитывая, что он находится в СИЗО и не может в любой момент предоставлять информацию.

Также он обратил внимание, что его супруга в предусмотренный законом срок предоставила часть декларации, а сам он в установленный срок направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить ему необходимые документы для заполнения декларации, но до сих пор так и не получил ответ.

"Никто не собирался разбираться. Сенаторы на все эти обстоятельства закрыли глаза и приняли решение о лишении меня полномочий. Такая поспешность еще раз укрепила меня во мнении о заказном характере моего дела. Я не совершал никаких убийств и приложу все силы, чтобы доказать свою невиновность", - резюмировал Арашуков.

Дело Арашуковых

Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Решение принято единогласно 153 сенаторами. Формальным основанием для этого послужило то, что Арашуков не предоставил в срок декларацию за 2018 год.

Арашукова задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации, который по просьбе генпрокурора лишил его неприкосновенности. Экс-сенатора обвиняют в двух заказных убийствах и участии в преступном сообществе, созданном его отцом - Раулем Арашуковым. Последнего обвиняют в мошенничестве и хищении у "Газпрома" газа более чем на 30 млрд рублей.