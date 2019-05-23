Треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Размер страхового мошенничества в РФ в 2018 году составил 30% от общей величины выплат по ОСАГО, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов на конференции по страховому мошенничеству в четверг.

Российские страховые компании подали больше 13 тысяч заявления в полицию, однако до судов дошло лишь 2,6 тыс. дел.

"Возбуждаемость уголовных дел низкая. Она составляет в среднем 20%. По ряду страховых компаний мы видим лучшую ситуацию, например, у "Ингосстраха" возбуждаемость составляет 50%. Это говорит о том, что качество документов, которые страховщики готовят, пока оставляет желать лучшего. Не все документы, которые передаются в правоохранительные органы, могли бы направляться к дальнейшему расследованию. Наша задача - найти способы, методики, которые позволяют достаточно эффективно собирать информацию по признакам страхового мошенничества, и отправлять ее в правоохранительные органы", - сказал Ефремов.

Среди основных видов страхового мошенничества эксперты отмечают предоставление поддельных полисов ОСАГО, действия недобросовестных автоюристов, оформление договоров страхования задним числом, завышение стоимости имущества и завышение суммы ущерба.