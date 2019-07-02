Поиск

Жительница Камчатки получила 5,5 лет колонии за махинации с ОСАГО на 27 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд в Петропавловске-Камчатском вынес обвинительный приговор экс-директору страховой компании по делу о махинациях с полисами обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) почти на 30 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере ( ч. 4. ст. 159 УК РФ). Ее приговорили к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, страховая компания взыскала с экс-директора сумму причиненного ущерба.

Суд установил, что в 2014-2016 годах сотрудники организации по указанию директора указывали ложные данные при оформлении гражданских полисов ОСАГО, чтобы применять пониженные коэффициенты к базовому тарифу. При этом с автовладельцев взимали оплату в полном объеме. Эту разницу присваивала экс-директор.

В прокуратуре уточняют, что таким образом было оформлено более семи тысяч договоров ОСАГО. Сумма ущерба составила 27,2 млн рублей.

В мае вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам.

Петропавловск-Камчатский

Новости по теме

Новости

Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Разведка США узнала о невозможности изготовить в РФ больше 60 ракет "Авангард"

Разведка США узнала о невозможности изготовить в РФ больше 60 ракет "Авангард"

В Ингушетии произошла потасовка между охранником Евкурова и сотрудниками ГАИ

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Дело о наркотиках, по которому обвинялся Голунов, передано в СКР

Дело о наркотиках, по которому обвинялся Голунов, передано в СКР

Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Дело Baring Vostok

Юсупов задумался об иске из-за решения арбитров РСПП в пользу Калви

Российские военные сообщили о слежении за кораблями НАТО на учении Sea Breeze

Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 12 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');