Жительница Камчатки получила 5,5 лет колонии за махинации с ОСАГО на 27 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд в Петропавловске-Камчатском вынес обвинительный приговор экс-директору страховой компании по делу о махинациях с полисами обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) почти на 30 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере ( ч. 4. ст. 159 УК РФ). Ее приговорили к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, страховая компания взыскала с экс-директора сумму причиненного ущерба.

Суд установил, что в 2014-2016 годах сотрудники организации по указанию директора указывали ложные данные при оформлении гражданских полисов ОСАГО, чтобы применять пониженные коэффициенты к базовому тарифу. При этом с автовладельцев взимали оплату в полном объеме. Эту разницу присваивала экс-директор.

В прокуратуре уточняют, что таким образом было оформлено более семи тысяч договоров ОСАГО. Сумма ущерба составила 27,2 млн рублей.

В мае вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам.