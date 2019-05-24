Суд арестовал игумена Троице-Сергиевой лавры, напавшего с ножом на монаха

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Игумен Севастиан (Запольнов), ранивший иеродьякона Поликарпа, помещен в следственный изолятор на два месяца, сообщает в пятницу сайт Вести.Ru.

"Суд на два месяца арестовал 60-летнего игумена Севастиана, ранившего ножом в келье Троице-Сергиевой лавры иеродьякона Поликарпа. Священнослужитель помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

В минувшую среду вечером на территории Троице-Сергиевой лавры игумен Севастиан напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений. Патриарх Кирилл лишил агрессивного священника сана и права носить монашеское одеяние.