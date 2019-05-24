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Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами невнимательностью клиентов

Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами невнимательностью клиентов
Фото: ТАСС, Дмитрий Феоктистов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России не считает новую схему хищения средств в банкоматах банка, когда мошенник, не вставляя карту в терминал, выбирает операцию, но не завершает ее, а со следующего в очереди клиента списываются эти средства, уязвимостью банкоматов. Банк объясняет ее невнимательностью клиентов при совершении операций, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Нет никакой уязвимости. Проблемы никакой не было. (. . .) Это точно не кибератака и не кибермошенничество. (. . .) По сути, кто-то написал, что вся страна мучается из-за этого вида мошенничества - это неправда. Было зафиксировано всего несколько десятков таких случаев, люди, по сути, признают, что это их собственная ошибка или невнимательность, или не поняли, не разобрались (. . .) Когда вы обращаетесь к банкомату - вы должны прочитать то, что на нем написано", - заявил он, отметив, что за последнюю неделю было выявлено пять подобных случаев по стране.

"Мне не хотелось бы говорить о невнимательности клиентов, потому что всегда клиент прав. Но это связано с тем, что кто-то не понял, кто-то растерялся, кто-то не обратил внимания... А может быть, мошенник или тот человек, который так поступал, имел какой-то уникальный артистичный склад характера, который как-то смог убедить человека не обратить внимание и вставить свою карточку", - предположил Кузнецов.

Он сообщил, что банк принял меры по предотвращению дальнейших случаев подобного хищения средств.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в банкоматах Сбербанка РФ обнаружена новая схема мошенничества: в случае использования нового алгоритма злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее будут списаны средства по запросу предыдущего. Например, это может быть операция по пополнению счета телефона через банкомат.

Сбербанк

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