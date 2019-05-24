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Россия поможет страдающей от засухи КНДР продовольствием

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия планирует оказать КНДР помощь в связи с засухой в этой стране, сообщил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Мы планируем (оказать помощь - ИФ), да. Мы ежегодно оказываем Северной Корее помощь по линии Всемирной продовольственной программы, и у нас тоже в этом году будет оказываться помощь в связи с засухой, которая там действительно сейчас есть", - сказал Моргулов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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В период с января по май в Северной Корее выпало всего 54,4 мм осадков, что стало рекордно малым значением с 1982 года, когда за такой же период выпало 51,2 мм осадков. За предыдущие годы в среднем выпадало 128,6 мм осадков.

Северокорейские СМИ призывают граждан страны к поиску новых источников воды.

Засуха, как ожидается, скажется на и без того неблагополучном урожае в КНДР, отмечает южнокорейское агентство "Ренхап".

Ранее в ООН сообщили, что в 2018 году урожай в КНДР стал самым низким с 2008 года. По данным Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, порядка 10 млн человек в Северной Корее, то есть 40% населения страны, срочно нуждаются в еде.

КНДР Россия

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