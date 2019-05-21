Поиск

Белоруссия через месяц подсчитает ущерб от поставок грязной нефти из РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия через месяц окончательно определит размер ущерба, который понесла экономика страны из-за поставок некачественной нефти из России, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это делительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц", - сказал Румас, которого цитирует госагентство "БелТА".

Ранее Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что они не превысили $100 млн.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался выходцем из России

Польша потребовала от РФ назвать сроки возобновления поставок чистой нефти

На Украине начали расследование о причастности Порошенко к госизмене

В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны ЕС

Переворот в Венесуэле

Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

На Украине внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Что случилось этой ночью: вторник, 21 мая

Посольство Украины в США выдало фотографию польских евреев за крымских татар

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');