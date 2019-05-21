Белоруссия через месяц подсчитает ущерб от поставок грязной нефти из РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия через месяц окончательно определит размер ущерба, который понесла экономика страны из-за поставок некачественной нефти из России, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это делительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц", - сказал Румас, которого цитирует госагентство "БелТА".

Ранее Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что они не превысили $100 млн.